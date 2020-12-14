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Kashima Antlers-JAP melhora proposta por Diego Pituca, do Santos

Clube japonês quer pagar R$ 7,6 milhões à vista pelo volante até a próxima segunda-feira. A carta será enviada ao Conselho Deliberativo em reunião virtual nesta quinta-feira...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 18:11
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A diretoria do Santos vai apresentar ao Conselho Deliberativo uma nova proposta do Kashima Antlers, do Japão, pelo volante Diego Pituca. A reunião acontecerá virtualmente nesta quinta-feira, a partir das 19h.
O Kashima quer pagar o valor de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,6 milhões) à vista - a quantia seria recebida pelo Peixe até a próxima segunda-feira. O clube japonês faz a exigência de ter Pituca até o fim de dezembro.
O futuro presidente do Santos, Andres Rueda, já está ciente do negócio e alinha o negócio com o atual mandatário Orlando Rollo.
Em novembro, o camisa 21 já havia recebido uma proposta do Kashima, mas o valor de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) fez o Santos recusar. O jogador vê com bons olhos uma possível ida à Ásia.
Suspenso da Libertadores, Pituca volta a campo pelo Santos na partida contra o Vasco, no domingo, às 16h, em São Januário, pela 26ª rodada do Brasileirão.

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