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futebol

Kanu ressalta evolução do Botafogo: 'Quando planta, você colhe'

Zagueiro ressalta que equipe não abriu mão de estilo de jogo mesmo com os recentes resultados negativos e ressalta foco em classificação sobre o Vasco...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 22:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 22:18
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo superou uma sequência de cinco jogos sem vitória para bater o Vasco por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, e sair em vantagem na quarta fase da Copa do Brasil.
Kanu ressaltou que, mesmo com os recentes resultados negativos, o Botafogo vinha desenvolvendo um estilo de jogo. O zagueiro afirmou que a equipe vem buscando desenvolver este plano de jogo e um espetáculo ao torcedor. O camisa 3 elogiou a postura do time.
- Muito importante, precisávamos da vitória para manter a pegada e o nosso ritmo. Foi mais um jogo dos três anteriores (zagueiros) tentando sair jogando, tentando fazer um bom espetáculo para o torcedor, mas infelizmente tem vezes que o resultado não vem. Não podemos nos deixar abalar porque o resultado não vem. Tem que continuar mantendo foco, porque o resultado vai acontecer. Quando planta, você colhe - elogiou.

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