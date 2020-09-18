Kanu ressalta evolução do Botafogo: 'Quando planta, você colhe'

O Botafogo superou uma sequência de cinco jogos sem vitória para bater o Vasco por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, e sair em vantagem na quarta fase da Copa do Brasil.
Kanu ressaltou que, mesmo com os recentes resultados negativos, o Botafogo vinha desenvolvendo um estilo de jogo. O zagueiro afirmou que a equipe vem buscando desenvolver este plano de jogo e um espetáculo ao torcedor. O camisa 3 elogiou a postura do time.
- Muito importante, precisávamos da vitória para manter a pegada e o nosso ritmo. Foi mais um jogo dos três anteriores (zagueiros) tentando sair jogando, tentando fazer um bom espetáculo para o torcedor, mas infelizmente tem vezes que o resultado não vem. Não podemos nos deixar abalar porque o resultado não vem. Tem que continuar mantendo foco, porque o resultado vai acontecer. Quando planta, você colhe - elogiou.