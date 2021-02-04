Kanu pede voto de confiança à comissão técnica do Botafogo: 'Está empenhada 100%'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na última colocação do Campeonato Brasileiro, a palavra da vez no Botafogo é reconstrução. Nas últimas semanas, Eduardo Freeland foi contrado como diretor de futebol e tenta, aos poucos, "arrumar a casinha". Isto foi valorizado por Kanu nesta quinta-feira, em entrevista à BotafogoTV, o canal do Alvinegro no Youtube, que pediu para acreditarem nas pessoas no dia a dia do Glorioso.

- Muito feliz de coração com essa reconstrução. Tivemos um ano muito difícil com muitos erros de todos os lados. Chegamos em um momento que não podemos mais errar. A gente acredita nesse trabalho que está se formando e nós precisamos que vocês, torcedores, também acreditem. Acreditem nos jogadores, na base, no diretor de futebol e na comissão técnica. São pessoas que chegam oito da manhã e vão embora oito da noite. São pessoas que têm sentimento pelo clube, precisamos dessas pessoas que querem estar no clube - afirmou.

O zagueiro elogiou a atuação do Botafogo diante do Palmeiras, na última terça-feira. Para ele, a entrada dos garotos criados nas categorias de base foi essencial para dar uma nova cara à equipe. Ainda, comentou que quer ajudar na adaptação dos atletas oriundos dos times inferiores no elenco profissional.

- Acho que nesse jogo foram oito jogadores com menos de 23 anos. É maravilhoso o jeito que eles se empenharam. É disso que a gente precisa, comprometimento e muito empenho dentro de campo para poder começar essa fase firme - colocou.- Estou aqui para ajudar como o clube me ajudou quando eu mais precisei. Muitas vezes me lembrava de quando eu ia no Caio Martins, os funcionários que lá estão, as pessoas em General Severiano, onde eu morei. Essas pessoas precisam da gente desportivamente. Podem ter certeza que com esses garotos querendo um lugar ao Sol ao lado dos mais experientes Kanu, Caio (Alexandre), Cavalieri, acho que o time tem tudo a crescer - completou.

O camisa 3 reiterou que o momento é de confiar nas pessoas do clube, de Eduardo Freeland à comissão técnica, liderada por Eduardo Barroca. Além disto, o zagueiro afirmou que a equipe chega completamente comprometida para as últimas partidas do Brasileirão.