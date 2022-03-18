Kanu, do Botafogo, faz nova análise de frase sobre Real Madrid: 'Clube caminha para mudança de direção'

O Botafogo passa por mudanças estruturais dentro e fora de campo. Kanu, cria das categorias de base, é um dos jogadores que mais conseguem sentir esses diferentes panoramas de 2021 para cá.+ Após situações encaminhadas, Botafogo ainda quer lateral-esquerdo e meia para o Brasileirão

Uma frase do zagueiro, inclusive, viralizou entre os torcedores. O camisa 3 falou que o "Botafogo não ia virar o Real Madrid do dia pra noite" após a eliminação para o ABC na Copa do Brasil do ano passado. Nesta quinta-feira, ele fez uma análise sobre o momento do Alvinegro, que passa por nova fase financeira com John Textor, e relembrou o episódio.

– Essa frase vai ficar durante um bom tempo na memória (risos). Foi um momento difícil que passamos, mas as coisas têm melhorado. Hoje o clube caminha para uma mudança de direção, um novo cenário, com muito trabalho e muito empenho. Todos que estão aqui e os que vão chegar têm sido motivados diariamente para que este projeto dê certo. É para isso que estamos empenhados, para que todo o clube cresça e consigamos conquistar o maior número de vitórias como foi aqui no Botafogo - afirmou.

Em campo, o Botafogo enfrenta o Fluminense na próxima segunda-feira pela semifinal do Campeonato Carioca. O zagueiro afirmou que a eliminação do Tricolor da Libertadores pode servir como uma forma do rival tentar passar por cima do momento turbulento.

– Eles vão vir com muita vontade de ganhar e tentar reverter essa situação que passaram durante a semana. Nós temos que estar ligados, não nos apegar a isso, mas sim no que temos que fazer para vencer o jogo. É um jogo muito importante, para que possamos sair daqui com um bom resultado para que no jogo de volta, no Maracanã, a gente consiga fazer um segundo bom jogo e se classificar para a final - analisou.