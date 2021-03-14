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Kanu, do Botafogo, comemora quarto jogo seguido sem sofrer gol: 'Estamos melhorando degrau por degrau'

Kanu também relembrou a semana 'desgastante' do Botafogo e projetou o clássico contra o Vasco, no próximo sábado...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 14:29
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após o empate contra o Bangu por 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo chegou ao quarto jogo seguido na temporada de 2021 sem sofrer gols. O zagueiro Kanu lembrou que a defesa sofreu no ano passado, mas que, agora, já mostra uma evolução.+ Sousa valoriza empate do Botafogo: 'Esse ponto vai ajudar a gente'- A gente vem no processo de reconstrução interessante e já são quatro jogos sem sofrer gols, coisa que sofremos bastante no ano passado. Estamos melhorando degrau por degrau e falamos que não seria do dia para a noite, mas estamos a passos largos de um bom ano, de conquistar coisas boas. É seguir assim com essa humildade, esse empenho e querendo crescer sempre.Nos últimos sete dias, o Botafogo realizou três partidas, sendo uma delas em São Luís, no Maranhão. Kanu relembrou a semana desgastante e destacou a importância do período de tempo livre para que o treinador Marcelo Chamusca consiga implementar as ideias de jogo.
- O Chamusca ainda não teve oito dias de trabalho e agora poderá implementar melhor as ideias dele. A gente vem de uma semana muito desgastante, uma viagem muito longa e querendo ou não isso faz diferença no jogo. Ainda assim acredito que conseguimos ditar o ritmo do jogo, tivemos as maiores oportunidades de gol, mas a bola não entrou. É aproveitar a semana de trabalho que vamos ter e focar no clássico para sairmos com os três pontos.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 18h, no clássico contra o Vasco, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

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