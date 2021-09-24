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Kanu classifica derrota para o CSA como um dos piores desempenhos do Botafogo na Série B: 'Uma noite ruim'

Alvinegro foi presa fácil e perdeu para o Azulão no Estádio Rei Pelé, pelo Brasileirão...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 21:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 21:27
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A sequência de 100% de aproveitamento do Botafogo no segundo turno na Série B do Brasileirão foi interrompida. Nesta quinta-feira, o Alvinegro foi superado pelo CSA por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela 25ª rodada.
Após o jogo, Kanu, zagueiro do Botafogo, afirmou que o desempenho do time foi aquém do esperado. O Alvinegro foi presa fácil para o Azulão fora de casa.
– Foi um dos nossos piores desempenhos, a gente vinha de uma sequência boa mas hoje foi uma noite ruim. Começamos o primeiro tempo mais baixo, mas conseguimos controlar o jogo, voltamos para o segundo tempo melhor, tivemos uma infelicidade. É continuar focado e fazer o que estamos fazendo par conquistar os três pontos no domingo - afirmou, ao "Premiere".

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