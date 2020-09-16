futebol

Kalou e Gatito devem retornar ao Botafogo contra o Vasco; veja provável time

Marfinense e paraguaio treinaram normalmente e tendência é que iniciem duelo diante o Cruz-Maltino, pela quarta fase da Copa do Brasil...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:21

LanceNet

Crédito: Kalou pelo Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deve ter algumas novidades para iniciar a busca pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time escalado por Paulo Autuori para a partida contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos, terá duas mudanças em relação à equipe que iniciou o duelo diante o próprio Cruz-Maltino no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.
A tendência é que Salomon Kalou e Gatito Fernández retornem ao onze inicial. O marfinense, que não havia iniciado a partida do fim de semana por ter retornado de uma formatura na França no dia do duelo, está em plenas condições físicas de jogo.
O paraguaio, por sua vez, sofria com um problema na coxa direita e desfalcou o Botafogo nas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O paraguaio, contudo, treinou normalmente durante a semana e deve entrar em campo sem limitações.
Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Kevin, Keisuke Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou. Esta deve ser a equipe que começa a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

