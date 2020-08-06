Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kalou consegue visto de trabalho, mas ainda depende de um documento para vir ao Brasil; entenda
futebol

Kalou consegue visto de trabalho, mas ainda depende de um documento para vir ao Brasil; entenda

Reforço do Botafogo era esperado no Rio de Janeiro neste fim de semana, mas burocracia alemã por conta da pandemia do coronavírus atrasou um dos documentos essenciais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 15:21

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 15:21

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
O Botafogo terá que esperar mais um pouco para ter contato com Salomon Kalou ao vivo. O visto de trabalho do marfinense até foi liberado nesta quinta-feira e o atacante era esperado no Rio de Janeiro neste fim de semana, mas a chegada do atleta de 35 anos será postergada pela demora de um outro documento devida à burocracia alemã.
Apesar de ter conseguido o visto de trabalho, Kalou não pode entrar no Brasil e começar uma moradia sem o documento de Antecedentes Criminais. Por conta da pandemia do coronavírus, todas as declarações na Alemanha estão sendo enviadas por correios e os órgãos trabalhando em tempo reduzido, o que aumenta a espera para a chegada.
O Botafogo fez tudo que lhe cabia na questão envolvendo os documentos de Salomon Kalou. O clube de General Severiano pôde ajudar apenas na questão do visto de trabalho, mas os Antecedentes Criminais dependem somente da burocracia alemã, país que o marfinense vive desde 2016.
A diretoria e a equipe de marketing do Botafogo preparavam um evento para receber Salomon Kalou neste sábado. O marfinense seria apresentado de forma virtual, na BotafogoTV, canal do clube do YouTube. A tendência é que o atacante desembarque no Rio de Janeiro na próxima semana.
O marfinense já deu entrada na questão envolvendo o documento de Antecedentes Criminais, mas é algo que não depende dele. O que resta é esperar pela liberação por parte da Justiça da Alemanha. Enquanto isso, o Botafogo prepara a apresentação do atacante para outra data.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados