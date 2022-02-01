Kaio Magno, do Vasco, é emprestado para o Madureira

Mais um jogador deixa o Vasco, este temporariamente. É o atacante Kaio Magno, que foi emprestado para o Madureira para o período do atual Campeonato Carioca. O jogador de 22 anos já estava fora dos planos da equipe principal do Cruz-Maltino.A cessão temporária de Kaio Magno já está até registrada no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA), da Ferj. Ele vai defender o Tricolor Suburbano até 28 de abril.

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No Vasco, o irmão de Talles Magno nunca teve muitas oportunidades. Também cria de São Januário, ele entrou em campo pelo time profissional do Cruz-Maltino somente duas vezes, ambas em 2020.

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Ele já havia sido emprestado ao Ceará, entre 2018 e 2019, e ao Botafogo-SP no ano passado. O vínculo dele com o Vasco termina em dezembro.