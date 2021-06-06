futebol

Kaio Jorge se isola na artilharia do Santos na temporada

Atacante chegou a seis gols após marcar um na vitória sobre o Ceará, e ultrapassou Lucas Braga, que está contundido e balançou as redes cinco vezes no ano...
LanceNet

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Kaio Jorge vive grande fase no Santos. Depois do gol marcado contra o Ceará, na vitória santista por 3 a 1, o jogador se isolou na artilheira do Peixe na temporada. O camisa 9 chegou ao sexto gol na temporada e ultrapassou Lucas Braga, com 5.A partida foi a 16ª do Kaio Jorge na temporada, sendo 11 como titular. Marcou 6 gols e deu uma assistência.O jogador se destaca pela boa movimentação. Neste jogo contra o Ceará, Kaio Jorge buscou sair da área e ajudar o time na armação. No gol, fez uma jogada ensaiada com Pirani, após cobrança de escanteio.
Kaio Jorge é especulado em vários clubes no futebol da Europa. O presidente Rueda disse recentemente que o jogador e a família decidiram que é a hora de ir para o velho continente, porém, o objetivo é fazer com que o Peixe lucre com sua venda.
O contrato do artilheiro vai até dia 31 de dezembro e, a partir de 1º de julho, pode assinar um pré-acordo com qualquer clube.

