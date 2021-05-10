Kaio Jorge pode renovar com o Santos mesmo com desejo de ir para a Europa

A situação envolvendo Kaio Jorge e o Santos ganhou mais um capítulo. Com contrato até dezembro de 2021, a negociação está emperrada. O presidente Andrés Rueda falou com a imprensa após a vitória contra o São Bento, e comentou sobre a possibilidade do jogador ser vendido ao futebol europeu.- Continuamos negociando. Como sempre disse, é difícil. Tanto jogador quanto família chegaram à conclusão que é hora de ir para Europa. E situação é simples: ou chega proposta e vai nessa janela ou continuamos tentando negociar a renovação - disse o presidente.

Em razão do pedido de demissão do técnico Ariel Holan, a reunião que estava marcada para o final de abril foi cancelada. De lá para cá, não houve nenhum encontro presencial para tratar a negociação. Nesta semana os empresários do jogador e a diretoria do Santos devem se reunir para tratar a negociação. O presidente Andres Rueda comentou sobre a vontade do jogador ir para Europa, mas, conforme apurou o Diário do Peixe, isso não é empecilho para a renovação. A vontade do jogador é conversar com o clube visando um acordo entre ambos.Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões). A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.