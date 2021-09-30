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futebol

Kaio Jorge pede desculpas à torcida do Santos por tweet, mas critica diretoria

Atacante pediu desculpas aos torcedores por mensagem publicada no Twitter após a derrota diante do Juventude, mas fez críticas aos dirigentes do Peixe...

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2021 às 13:46
O atacante Kaio Jorge, atualmente na Juventus, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um post em que ironizou o Santos depois de derrota para o Juventude por 3 a 0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apagou a mensagem depois de alguns minutos, mas irritou os torcedores.- Fala Nação Santista, no último final de semana eu fiz um Tweet que algumas pessoas interpretaram de forma errada. Meu tweet foi relacionado para a diretoria, mas alguns deles não merecem estar trabalhando nesse clube gigante que é o Santos. Nada relacionado à torcida, muito menos aos atletas. Sou amigos de todos do clube, falo com todos praticamente todos os dias. Tenho uma relação muito boa com os jogadores e jamais quis prejudicar ou zoar o clube. Pelo contrário, tenho muita admiração pelo Santos, clube que me revelou e deu oportunidade de estar aqui hoje na Juventus junto com meus companheiros e estou torcendo para o clube sair dessa situação - afirmou Kaio Jorge nos stories do Instagram.
No domingo, durante o jogo entre Santos e Juventude, o atacante postou a seguinte mensagem no Twitter.
Pela negociação, o Santos vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira foi paga em agosto e a segunda será paga em 2022. Além disso, o Peixe vai receber 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) assim que o atacante atingir uma meta de jogos estipulada e ficará com 5% da “mais valia” em uma transferência futura (5% do que a Juventus receber além dos 3 milhões de Euros).

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