Kaio Jorge pede desculpas à torcida do Santos por tweet, mas critica diretoria

O atacante Kaio Jorge, atualmente na Juventus, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um post em que ironizou o Santos depois de derrota para o Juventude por 3 a 0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador apagou a mensagem depois de alguns minutos, mas irritou os torcedores.- Fala Nação Santista, no último final de semana eu fiz um Tweet que algumas pessoas interpretaram de forma errada. Meu tweet foi relacionado para a diretoria, mas alguns deles não merecem estar trabalhando nesse clube gigante que é o Santos. Nada relacionado à torcida, muito menos aos atletas. Sou amigos de todos do clube, falo com todos praticamente todos os dias. Tenho uma relação muito boa com os jogadores e jamais quis prejudicar ou zoar o clube. Pelo contrário, tenho muita admiração pelo Santos, clube que me revelou e deu oportunidade de estar aqui hoje na Juventus junto com meus companheiros e estou torcendo para o clube sair dessa situação - afirmou Kaio Jorge nos stories do Instagram.