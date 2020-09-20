Kaio Jorge lamenta chances perdidas: 'Finalizamos, mas a bola não entrou'

O atacante Kaio Jorge voltou para a equipe do Santos após estar recuperado da Covid-19. Entrando no segundo tempo na vaga de Raniel, o jovem quase marcou em duas oportunidades, mas não conseguiu transformar em gol.
Com isso, camisa dezenove lamentou as chances perdidas da equipe no empate por 0 a 0 contra o Botafogo, no Engenhão.
- A gente finalizou muito, mas a bola não entrou. Segundo tempo atacamos o tempo todo. A gente vai continuar trabalhando que a bola vai entrar - afirmou após o jogo ao 'Premiere'.
Perguntado sobre a sua condição física, o atacante afirmou estar recuperado e disse que se sentiu bem fisicamente durante o jogo.
- Eu fiquei 15 dias parado por Covid-19). Já venho trabalhando. A semana que eu estava treinando, nos quatro dias, eu trabalhei bastante físico. Não me senti mal não - concluiu.
Agora, o Santos volta suas atenções a Libertadores, quando enfrenta o Delfín, do Equador, fora de casa, na próxima quinta-feira (24), às 23h.