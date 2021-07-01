Kaio Jorge já pode assinar pré-contrato com outro clube e deixar o Santos

O atacante Kaio Jorge, do Santos, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O seu vínculo com o Peixe encerra no dia 31 de dezembro de 2021 e não há nenhum acordo para renovação.A imprensa da Europa noticiou a sondagem de clubes como Napoli, Juventus, Chelsea, Arsenal e Inter de Milão no camisa 9 santista. Os clubes europeus poderiam aproveitar a situação contratual para negociar diretamente com o atacante, sem ter de pagar nada ao Santos. No entanto, apesar de ter o desejo de atuar na Europa, Kaio Jorge não pretende deixar o clube que o revelou sem uma indenização pela transferência.

O Santos, porém, não descarta uma venda agora na janela do meio do ano, mesmo que por um valor distante da multa contratual do atacante, como uma grande alternativa para ajudar a “fechar o caixa”. O clube ainda enfrenta problemas financeiros e precisa negociar alguns jogadores para o orçamento encaixar.- Acho que final vai ser bom para o Kaio Jorge e para o Santos. Nós entendemos ele e ele o Santos. Situação ideal seria ficar cinco anos com a gente, mas é nítida a vontade de jogar fora e temos que respeitar, desde que seja respeitado tudo que Santos fez pelo jogador - afirmou o Presidente Rueda a TV Santa Cecília.