Kaio Jorge fará teste no treino desta segunda, mas segue dúvida no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Kaio Jorge deve passar por testes no treino do Santos na tarde desta segunda-feira para saber se poderá ficar à disposição para o jogo contra o The Strongest nesta terça, às 19h15min, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América.O Peixe quer recuperar o camisa 9 para a sequência de jogos. Kaio sofreu uma inflamação na coxa e sequer foi relacionado para o partida contra o Red Bull Bragantino, no último sábado, pelo Paulistão.

O jogador teve uma lesão na coxa esquerda ainda em fevereiro, mas voltou a atuar no empate em 0 a 0 diante o Botafogo-SP pelo Paulista após dois meses. . Marcos Leonardo ocupou a vaga de Kaio Jorge e vêm sendo titular na Copa Libertadores.Campeão da Copa do Mundo sub-17 pela Seleção Brasileira, Kaio Jorge é peça chave na equipe e foi artilheiro do Santos na última edição da Libertadores, com 5 gols na competição. A renovação do camisa 9 também está em jogo, Kaio Jorge tem contrato apenas até o final do ano e a partir de julho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Equipes tradicionais da Itália monitoram a situação do jogador.