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Kaio Jorge evolui bem e deve ser opção sábado contra o Ituano

Peixe quer dar minutos para o atacante antes do confronto contra o Deportivo Lara, partida que Ariel Holan espera contar com os retornos do jogador e de Marinho...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 19:51
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Depois de quase um mês, o atacante Kaio Jorge está perto de voltar a jogar pelo Peixe. O Menino da Vila ainda está em processo de transição, mas está evoluindo bem e deve ser liberado para jogar contra o Ituano, no próximo sábado.Inicialmente, a liberação de Kaio Jorge era esperada somente no jogo de volta da Libertadores, contra o Deportivo Lara. Com a boa evolução, a comissão técnica quer dar minutos para o atacante antes do jogo decisivo na Venezuela.Kaio Jorge teve detectada uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 16 de fevereiro, antes do clássico contra o Corinthians. Ele perdeu a reta final da temporada passada e o início da atual. Na posição dele jogaram nesse período Marcos Leonardo, Bruno Marques e até Jean Mota, como falso 9.Santos e Ituano se enfrentam neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista e o Peixe ainda busca sua primeira vitória na competição.

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