Kaio Jorge evolui bem e deve ser opção sábado contra o Ituano

Depois de quase um mês, o atacante Kaio Jorge está perto de voltar a jogar pelo Peixe. O Menino da Vila ainda está em processo de transição, mas está evoluindo bem e deve ser liberado para jogar contra o Ituano, no próximo sábado.Inicialmente, a liberação de Kaio Jorge era esperada somente no jogo de volta da Libertadores, contra o Deportivo Lara. Com a boa evolução, a comissão técnica quer dar minutos para o atacante antes do jogo decisivo na Venezuela.Kaio Jorge teve detectada uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 16 de fevereiro, antes do clássico contra o Corinthians. Ele perdeu a reta final da temporada passada e o início da atual. Na posição dele jogaram nesse período Marcos Leonardo, Bruno Marques e até Jean Mota, como falso 9.Santos e Ituano se enfrentam neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista e o Peixe ainda busca sua primeira vitória na competição.