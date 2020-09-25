Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kaio Jorge, do Santos, tem versatilidade elogiada por Cuca: 'Sabe fazer um 8 ou 10'
futebol

Kaio Jorge, do Santos, tem versatilidade elogiada por Cuca: 'Sabe fazer um 8 ou 10'

Durante uma parte da vitória contra o Delfin, pela Libertadores, centroavante de ofício atuou como meio-campo...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 13:30
Titular na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmbeol Libertadores, o atacante Kaio Jorge recebeu elogios do técnico Cuca pela sua versatilidade. Centroavante de ofício, para o treinador santista Kaio vai além da “camisa 9”, por isso no segundo tempo apostou na entrada de Raniel no lugar de Arthur Gomes, que atuou como meio-campo, fazendo com que o Menino da Vila atuasse por trás do dianteiro, como uma espécie de meia-atacante. O camisa 19 jogou dessa forma durante 14 minutos, quando foi substituído por Jean Mota, autor do gol da vitória, logo em seu primeiro toque na bola.
– Não é um “centroavante centroavante”, mas sabe fazer um 8 ou 10. Tem qualidade técnica aflorada. Por isso coloquei Raniel, para matar jogo, e deixei o Kaio – afirmou o professor em entrevista coletiva virtual após o jogo.
Kaio Jorge também foi fundamental para que o Peixe jogasse todo o segundo tempo com um atleta a mais, quando forçou a expulsão de Carlos Rodríguez, do time equatoriano, em dois lances seguidos, no fim da etapa inicial. O primeiro, após forçar a saída de bola, recuperar a posse e sofrer uma dura falta na lateral direita do gramado. Na sequência, o mesmo adversário subiu com o cotovelo na cabela do atacante santista e recebeu o cartão vermelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados