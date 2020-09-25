Kaio Jorge, do Santos, tem versatilidade elogiada por Cuca: 'Sabe fazer um 8 ou 10'

Titular na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmbeol Libertadores, o atacante Kaio Jorge recebeu elogios do técnico Cuca pela sua versatilidade. Centroavante de ofício, para o treinador santista Kaio vai além da “camisa 9”, por isso no segundo tempo apostou na entrada de Raniel no lugar de Arthur Gomes, que atuou como meio-campo, fazendo com que o Menino da Vila atuasse por trás do dianteiro, como uma espécie de meia-atacante. O camisa 19 jogou dessa forma durante 14 minutos, quando foi substituído por Jean Mota, autor do gol da vitória, logo em seu primeiro toque na bola.

– Não é um “centroavante centroavante”, mas sabe fazer um 8 ou 10. Tem qualidade técnica aflorada. Por isso coloquei Raniel, para matar jogo, e deixei o Kaio – afirmou o professor em entrevista coletiva virtual após o jogo.