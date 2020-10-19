Kaio Jorge diz viver o seu melhor momento pelo Santos: 'Sempre sonhei em ser titular'

Autor do primeiro gol do Santos na vitória por 2 a 1 contra o Coritiba, no último sábado (17), no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Kaio Jorge tem cada vez mais cativado a sua vaga como titular absoluto do Peixe na temporada. Revelado na base santista, o jogador passou a ganhar mais minutos nesta temporada, assumiu a camisa 9 e tem três gols marcados com a camisa alvinegra.
– Com certeza é meu melhor momento no Santos FC. Sempre sonhei com isso, em ser titular, fazer gols. E agora ainda ter a honra de jogar com a camisa 9. Vou dar o meu melhor para manter essa boa fase e ajudar a equipe – afirmou Kaio ao site oficial do Santos FC. O primeiro tento do Menino da Vila foi anotado justamente contra o adversário do Peixe nesta terça-feira (20), pela sexta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, o Defensa y Justicia (ARG).
– Vai ser muito especial jogar novamente contra o time que eu fiz meu primeiro gol. Entrei no segundo tempo naquela oportunidade e consegui ajudar a equipe. Agora estou em uma outra situação, venho trabalhando firme e quem sabe não consigo fazer mais um gol na Libertadores, né!? – disse o centroavante.
No dia 03 de março, as equipes se enfrentaram pela primeira rodada da competição continental, no estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na grande Buenos Aires, Kaio Jorge fazia a sua estreia no torneio, começou o jogo no banco de reservas, entrou no decorrer da segunda etapa, com o Peixe perdendo por 1 a 0, e aos 41 minutos do segundo tempo fez o gol da virada por 2 a 1 do Alvinegro.