Kaio Jorge deve ser titular no clássico contra o Palmeiras

O Santos enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Com apenas 10 pontos e na terceira colocação do Grupo D, o Peixe ainda sonha com a classificação para a fase mata-mata da competição. E para vencer o rival um velho conhecido da torcida santista deve voltar a ser titular: Kaio Jorge.O atacante briga com Marcos Leonardo pela posição de camisa 9. Marcos Leonardo foi titular nos últimos jogos, mas Kaio Jorge, recuperado totalmente de lesão, deve agora voltar a ter o gostinho de começar entre os 11.Para a partida, o Alvinegro já sabe que não contará com o volante Alison, que sentiu um desconforto na perna esquerda na tarde desta quarta-feira e será avaliado pelo Departamento Médico do Santos. O capitão do Peixe também não enfrentou o The Strongest, por suspensão, na terça-feira.Com a ausência de Alison e a entrada de Kaio Jorge, o Santos deve ter a seguinte escalação no clássico: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.