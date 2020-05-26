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Kaio Jorge comenta sobre paixão por cavalos e vídeos no TikTok

Atacante do Santos comentou sobre vídeos que vem postando na rede social musical e também sobre os seus cavalos. Jogador vem treinando para manter a forma física...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 20:11

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 20:11

Crédito: Reprodução
O atacante do Santos, Kaio Jorge, de 18 anos, vem aproveitando a quarentena, para, além de manter a forma física, realizar outras atividades fora do futebol. O jogador vem postando vídeos no TikTok, aplicativo de vídeos curtos que está fazendo sucesso mundo afora.
- Estava vendo meus amigos da Europa postando todos os dias e acabei gostando da ideia - disse Kaio.
Kaio também revelou sua paixão por cavalos e de um sonho que se realizou no ano passado.
- Cavalo sempre foi minha paixão desde pequeno, meu avô que faleceu sempre alugava cavalo para eu ficar andando na rua. No passado acabei realizando um dos meus sonhos que era ter um cavalo. Quando eu era mais novo não tinha condições pra manter um, hoje graças a Deus tenho uma fêmea chamada Karina Keys, filha do garanhão Garrincha Keys. Tenho uma égua de 1 ano e 4 meses, ela fica em Recife. Meu tio Damião tem uma área muito boa, que é onde fica os cavalos dele e o meu também - afirmou.
De quarentena, aguardando a data de retomada dos treinos em razão da pandemia do novo coronavìrus, Kaio Jorge vem mantendo a forma física. Ainda não há data para os treinamentos do Peixe.
A última partida do Santos foi a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, no dia 14 de março.E MAIS:'Pupilo' de Neymar, Felipe Anderson relembra jogo especial com o craque na época de SantosBuscando renovação, Santos registra proposta para Yuri AlbertoMédia de gols do Santos é a menor em cinco anos; veja possíveis motivos E MAIS:

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