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Kaio Jorge aceita proposta do Milan e espera acordo com Santos, diz jornal italiano

De acordo com o Gazzetta dello Sport, atacante já aceitou as condições oferecidas e agora o Milan tenta acordo com o Santos para a transferência...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 14:15

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 14:15
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
A Gazzetta Dello Sport, principal jornal de esportes da Itália, publicou nesta segunda-feira (19), que o atacante Kaio Jorge deu sinal positivo para a proposta do Milan para reforçar a equipe a partir da próxima temporada europeia, que começa em agosto.Ainda de acordo com a matéria, o clube italiano busca um acordo com o Santos para que o jogador possa ser integrado no início da temporada. Se não houver acordo, o Milan conta com o atacante a partir de janeiro.
O jogador santista, de apenas 19 anos, tem contrato com o clube até dezembro de 2021. Na semana passada, o executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, descartou a renovação. O presidente Andres Rueda já sinalizou com a venda no meio do ano para que o clube possa ganhar algum valor pelo investimento na formação do jogador.Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça. Os empresários do jogador tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões.
Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores e é o goleador do clube nesta temporada com sete gols marcados ao lado de Marinho. Kaio Jorge estreou no profissional com 16 anos e é o sexto garoto mais jovem a vestir a camisa do Alvinegro.

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