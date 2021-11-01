Juventus x Zenit: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Crédito: Olga MALTSEVA / AFP

A Juventus recebe, nesta terça-feira, o Zenit em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto, que ocorrerá às 17h (de Brasília) no Allianz Stadium, pode garantir a classificação da Juve para o mata-mata da competição.Veja a tabela da Champions League

Líder do Grupo H com nove pontos, a Juventus está invicta e com uma campanha perfeita neste início de Champions. Com três vitórias em três partidas disputadas, a equipe italiana pode garantir a classificação para o mata-mata caso vença o Zenit.

- Amanhã, podemos atingir nosso primeiro objetivo da temporada [classificação para as oitavas de final] e acertá-lo seria brilhante, com dois jogos pela frente - disse Massimiliano Allegri, treinador da Juventus.

Os três pontos do Zenit colocam a equipe russa em uma posição complicada, visto que a vitória fora de casa é algo difícil de garantir contra a Juventus. Além disso, o time visitante desta terça-feira conta com um tropeço do Chelsea para subir no grupo.

- A equipe está unida. Estamos focados em nossos objetivos. Agora, precisamos dar algo para a Juve e voltarmos juntos. A Champions League deve ser um objetivo para nós. Temos a experiência e a qualidade para tentar vencê-la - disse Danilo, lateral da Juventus.FICHA TÉCNICAJUVENTUS x ZENIT - Champions League

Data e horário: 02/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Alejandro Hernandez (ESP)Assistentes: José Naranjo (ESP) e Teodoro Sobrino (ESP)Onde assistir: Space e HBO Max

JUVENTUS (Treinador: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli e Rabiot; Dybala e Morata.

Desfalques: De Sciglio e Kean (lesionados).

ZENIT (Treinador: Sergej Semak)Kritsyuk; Lovren, Chistyakov e Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel e Karavaev; Mostovoy, Claudinho e Azmoun.