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Juventus x Zenit: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League ocorre nesta terça-feira, em Turim...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 15:25

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:25

Crédito: Olga MALTSEVA / AFP
A Juventus recebe, nesta terça-feira, o Zenit em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto, que ocorrerá às 17h (de Brasília) no Allianz Stadium, pode garantir a classificação da Juve para o mata-mata da competição.Veja a tabela da Champions League
Líder do Grupo H com nove pontos, a Juventus está invicta e com uma campanha perfeita neste início de Champions. Com três vitórias em três partidas disputadas, a equipe italiana pode garantir a classificação para o mata-mata caso vença o Zenit.
- Amanhã, podemos atingir nosso primeiro objetivo da temporada [classificação para as oitavas de final] e acertá-lo seria brilhante, com dois jogos pela frente - disse Massimiliano Allegri, treinador da Juventus.
Os três pontos do Zenit colocam a equipe russa em uma posição complicada, visto que a vitória fora de casa é algo difícil de garantir contra a Juventus. Além disso, o time visitante desta terça-feira conta com um tropeço do Chelsea para subir no grupo.
- A equipe está unida. Estamos focados em nossos objetivos. Agora, precisamos dar algo para a Juve e voltarmos juntos. A Champions League deve ser um objetivo para nós. Temos a experiência e a qualidade para tentar vencê-la - disse Danilo, lateral da Juventus.FICHA TÉCNICAJUVENTUS x ZENIT - Champions League
Data e horário: 02/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Alejandro Hernandez (ESP)Assistentes: José Naranjo (ESP) e Teodoro Sobrino (ESP)Onde assistir: Space e HBO Max
JUVENTUS (Treinador: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli e Rabiot; Dybala e Morata.
Desfalques: De Sciglio e Kean (lesionados).
ZENIT (Treinador: Sergej Semak)Kritsyuk; Lovren, Chistyakov e Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel e Karavaev; Mostovoy, Claudinho e Azmoun.
Desfalques: Ozdoev, Douglas Santos e Malcom (lesionados).

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