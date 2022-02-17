Juventus x Torino: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

No clássico de Turim, a Juventus recebe o Torino nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Após um início irregular, a Velha Senhora busca se consolidar no G-4 e não deixa de sonhar com o título, enquanto o rival vem de duas derrotas consecutivas.CLÁSSICO É CLÁSSICO- O derby é sempre especial e o Torino sempre joga com o coração. A equipe encontrou uma alma graças a Juric (técnico do Torino). Será um jogo complicado para a gente, pois os clássicos nunca são desequilibrados - comentou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.
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FOCO NA TERÇA?Embora tenha o clássico contra o Torino nesta sexta-feira, a Juventus também já pensa no duelo contra o Villarreal, pela Champions League, na próxima terça-feira. Com isso, Chiellini, Bonnuci e Bernardeschi não jogarão devido a lesões, embora não tenham participação confirmada contra a equipe espanhola.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Torino
Data e horário: 18/2/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt e De Sciglio; McKennie, Locatelli e Rabiot; Dybala, Vlahovic e Morata
Desfalques: Leonardo Bonnuci, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa (machucados)
TORINO (Técnico: Ivan Juric)Savic; Zima, Bremer e Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic e Vojvoda; Pjaca, Sanabria e Brekalo
Desfalques: Tommaso Pobega, Dennis Praet e Mohamed Fares (machucados)