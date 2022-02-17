Juventus x Torino: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

No clássico de Turim, a Juventus recebe o Torino nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Após um início irregular, a Velha Senhora busca se consolidar no G-4 e não deixa de sonhar com o título, enquanto o rival vem de duas derrotas consecutivas.CLÁSSICO É CLÁSSICO- O derby é sempre especial e o Torino sempre joga com o coração. A equipe encontrou uma alma graças a Juric (técnico do Torino). Será um jogo complicado para a gente, pois os clássicos nunca são desequilibrados - comentou Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.