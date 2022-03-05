Juventus x Spezia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, a Juventus recebe o Spezia em casa pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora vem de boa fase invicta e venceu em seu último compromisso pela Copa da Itália. Enquanto isso, o Spezia vem de três derrotas consecutivas e espera reverter essa situação. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 14h.FASE INVICTANa 4ª colocação do Campeonato Italiano, a Juventus chega em boa fase para o confronto. A equipe comandada pelo técnico Massimiliano Allegri está há 10 jogos sem perder e vem de uma vitória importante contra a Fiorentina pela Copa da Itália.