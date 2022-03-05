Juventus x Spezia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, a Juventus recebe o Spezia em casa pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora vem de boa fase invicta e venceu em seu último compromisso pela Copa da Itália. Enquanto isso, o Spezia vem de três derrotas consecutivas e espera reverter essa situação. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 14h.FASE INVICTANa 4ª colocação do Campeonato Italiano, a Juventus chega em boa fase para o confronto. A equipe comandada pelo técnico Massimiliano Allegri está há 10 jogos sem perder e vem de uma vitória importante contra a Fiorentina pela Copa da Itália.
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VISITANTE FORTE- O Spezia venceu quatro jogos fora, não apenas no Napoli e no Milan, mas também contra o Genoa. É uma equipe técnica que treina bem as bolas paradas e mantém sempre três jogadores no ataque. Vamos precisar do apoio dos torcedores agora que o estádio voltou a ter 75% da capacidade - disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus.FICHA TÉCNICAJuventus x Spezia
Data e horário: 06/03/2022, às 14hLocal: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Perin; Danilo, de Light e De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot, Aké e Pellegrini; Vlahovic e Moise Kean.
Desfalques: Bonucci
SPEZIA (Técnico: Thiago Motta)Provedel; Ferrer, Eric, Nikolaou e Reca; Kiwior, Sala e Bastoni; Verde, Aguelo e Nzola.
Desfalques: Amian (suspenso)