Juventus x Sampdoria: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP

A Juventus recebe a Sampdoria neste domingo, às 7h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe dirigida por Massimiliano Allegri está empolgada após a conquista de sua primeira vitória na Serie A diante do Spezia, enquanto o rival vem de goleada sofrida para o Napoli.Sem favoritismo

- Milan, Inter e Napoli são os favoritos. Estamos atrás na classificação e precisamos de pontos de recuperação. Em primeiro lugar, vamos tentar chegar na zona de Europa League. Nosso objetivo é vencer a Sampdoria, subir na classificação e depois pensar no Chelsea - destacou Allegri.

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Início complicado

Após cinco rodadas do Campeonato Italiano, a Velha Senhora soma apenas cinco pontos e está 10 atrás do Napoli, líder da Serie A. Além da preocupação com o torneio nacional, o clube bianconeri irá encarar o Chelsea na próxima quarta-feira pela Champions League.

FICHA TÉCNICA:Juventus x Sampdoria

Data e horário: 26/9/2021, às 7h30 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli e Ramsey; Dybala e Morata

Desfalques: Arthur, Kaio Jorge e Chiellini (machucados)

SAMPDORIA (Técnico: Roberto D'Aversa)Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello; Candreva, Ekdal, Silva e Damsgaard; Caputo e Quagliarella