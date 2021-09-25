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Juventus x Sampdoria: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Juventus chega para o confronto animada após conquistar sua primeira vitória no Campeonato Italiano diante do Spezia desde o retorno de Massimiliano Allegri...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 11:18
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
A Juventus recebe a Sampdoria neste domingo, às 7h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe dirigida por Massimiliano Allegri está empolgada após a conquista de sua primeira vitória na Serie A diante do Spezia, enquanto o rival vem de goleada sofrida para o Napoli.Sem favoritismo
- Milan, Inter e Napoli são os favoritos. Estamos atrás na classificação e precisamos de pontos de recuperação. Em primeiro lugar, vamos tentar chegar na zona de Europa League. Nosso objetivo é vencer a Sampdoria, subir na classificação e depois pensar no Chelsea - destacou Allegri.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Início complicado
Após cinco rodadas do Campeonato Italiano, a Velha Senhora soma apenas cinco pontos e está 10 atrás do Napoli, líder da Serie A. Além da preocupação com o torneio nacional, o clube bianconeri irá encarar o Chelsea na próxima quarta-feira pela Champions League.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Sampdoria
Data e horário: 26/9/2021, às 7h30 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli e Ramsey; Dybala e Morata
Desfalques: Arthur, Kaio Jorge e Chiellini (machucados)
SAMPDORIA (Técnico: Roberto D'Aversa)Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello; Candreva, Ekdal, Silva e Damsgaard; Caputo e Quagliarella
Desfalques: Manolo Gabbiadini (machucado)

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