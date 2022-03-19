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Juventus x Salernitana: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Após eliminação na Champions, A Velha Senhora enfrenta o lanterna da competição em busca de uma vitória para se aproximar dos clubes que estão na briga pelo título
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 17:47

Publicado em 19 de Março de 2022 às 17:47

Neste domingo, a Juventus recebe a Salernitana em casa pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora volta a campo para se recuperar da eliminação para o Villarreal na Champions League. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 11h.FORÇA TOTAL- Não vou deixar de escalar contra a Salernitana nenhum jogador que esteja a um cartão amarelo da suspensão por termos a Inter pela frente. Amanhã, colocarei em campo a equipe mais forte e pensarei na Inter quando for a hora, especialmente porque todos os jogadores, exceto aqueles com lesões de longa duração, estarão disponíveis novamente após a pausa internacional - disse Allegri, treinador da Juventus..> Veja a tabela do Campeonato Italiano
DE OLHO NO G4A Juventus é a quarta colocada no Campeonato Italiano, mas está atrás de Inter de Milão, Milan e Napoli na disputa pelo título. Em casa, a equipe busca uma vitória para se recuperar da eliminação na Champions League e se manter no G4.FICHA TÉCNICAJuventus x Salernitana
Data e horário: 20/03/2022, às 11hLocal: Juventus Stadium. em Turim (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, Chiellini (Rugani), De Ligt e Pellegrini; Arthur, Rabiot e Bernardeschi; Dybala, Morata e Vlahovic.
SALERNITANA (Técnico: Davide Nicola)Sepe; Dragusin, Strandberg e Gyomber; Radovanovic, Edson, Coulibaly, Verdi e Ribéry; Mousset e Bonazzoli.
Crédito: (Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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