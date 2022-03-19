Juventus x Salernitana: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, a Juventus recebe a Salernitana em casa pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora volta a campo para se recuperar da eliminação para o Villarreal na Champions League. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 11h.FORÇA TOTAL- Não vou deixar de escalar contra a Salernitana nenhum jogador que esteja a um cartão amarelo da suspensão por termos a Inter pela frente. Amanhã, colocarei em campo a equipe mais forte e pensarei na Inter quando for a hora, especialmente porque todos os jogadores, exceto aqueles com lesões de longa duração, estarão disponíveis novamente após a pausa internacional - disse Allegri, treinador da Juventus..> Veja a tabela do Campeonato Italiano