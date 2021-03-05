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futebol

Juventus x Lazio: onde assistir e prováveis escalações

A Velha Senhora recebe a Lazio, neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 16:33
Crédito: No primeiro turno, as equipes empataram em 1 x 1. (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Após má fase, a equipe mandante superou o Spezia por 3 x 0, na última rodada, e retomou a confiança. Para ainda sonhar com alguma possibilidade de título, a Juve precisa vencer a Lazio, neste sábado. A partida, que será realizada no Juventus Stadium, é válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.
> Será que Cristiano Ronaldo vai conseguir levar a Juve ao decacampeonato? Simule os resultados do ItalianoEmbora tenha um confronto decisivo contra o Porto, na próxima terça-feira, em jogo de volta das oitavas de final da Champions League - na ida, a Juve foi derrotada fora de casa por 2 x 1 - o técnico Andrea Pirlo não deve poupar seus principais jogadores. Em entrevista coletiva, o ex-jogador afirmou estar totalmente focado no duelo contra a Lazio.
- Todas as partidas são decisivas para a Juventus. Agora temos a Lazio, uma partida muito importante para a sequência do campeonato - comentou Pirlo, treinador da Juventus.
Vale ressaltar que, em grande fase, Cristiano Ronaldo é a esperança de gols da Velha Senhora. O português já soma 20 bolas na rede e é o artilheiro do Campeonato Italiano.
A Lazio, por sua vez, oscilou nas últimas partidas. Antes de vencer por W.O. o Torino, na última rodada, - a equipe de Turim não pode viajar por conta do surto de Covid-19 no elenco -, os comandados de Simone Inzaghi perderam dois dos três jogos anteriores.
No entanto, o triunfo neste sábado é importantíssimo para a sequência do campeonato: com 43 pontos, a Lazio está na 7ª posição e, caso derrote a Juve, pode roubar o 6º lugar do Napoli, entrando na zona de classificação para a Liga Europa.
FICHA TÉCNICA
Juventus x LazioData e horário: 06/03/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: Rede TV, DAZN e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, Demiral, Sandro, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Dybala, Arthur e Bonucci (lesionados)
Lazio (treinador: Simone Inzaghi)Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Alberto, Marusic; Immobile, Correa.
Desfalques: nenhum

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