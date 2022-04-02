Juventus x Inter de Milão: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, Juventus e Inter de Milão se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo é na parte de cima da tabela. A Velha Senhora está na quarta colocação, enquanto a Inter está na terceira posição e briga pelo título. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 15h45.SEM FAVORITO- Não é fácil dizer quem é o favorito no Derby d’Italia. Seguimos nosso caminho com firmeza e estamos prontos para enfrentar a Inter. Depois de um empate na Serie A e uma derrota na Supercopa da Itália, talvez seja a nossa vez de vencer este jogo - disse Allegri, técnico da Juventus, sobre sua expectativa para o duelo.