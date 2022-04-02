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Juventus x Inter de Milão: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Duelo na parte de cima da tabela pela 31ª rodada da liga italiana
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 19:38

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 19:38

Neste domingo, Juventus e Inter de Milão se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo é na parte de cima da tabela. A Velha Senhora está na quarta colocação, enquanto a Inter está na terceira posição e briga pelo título. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 15h45.SEM FAVORITO- Não é fácil dizer quem é o favorito no Derby d’Italia. Seguimos nosso caminho com firmeza e estamos prontos para enfrentar a Inter. Depois de um empate na Serie A e uma derrota na Supercopa da Itália, talvez seja a nossa vez de vencer este jogo - disse Allegri, técnico da Juventus, sobre sua expectativa para o duelo.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
TABELAA Juventus está em quarto colocado, com 59 pontos, mas não está na briga pelo título. O objetivo da equipe é se classificar para a Champions e precisa vencer para abrir vantagem para Lazio e Atalanta, que vem atrás. Enquanto a Inter de Milão está na briga pelo título, ao lado de Milan e Napoli.FICHA TÉCNICAJuventus x Inter de Milão
Data e horário: 03/04/2022, às 15h45Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli e Arthur; Bernardeschi (Vlahovic), Dybala e Morata.
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Radu; Skriniar, Bastoni e Ranocchia; Darmian, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Vidal e Dimarco; Lautaro Martínez e Caicedo.
Crédito: (Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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