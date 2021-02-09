Juventus x Inter de Milão, Manchester United, Real Madrid... saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

A terça-feira reserva duelos interessantes pela Europa. Às 16h45, a Juventus de Cristiano Ronaldo recebe a Inter de Milão, de Lukaku, no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A Juve venceu o primeiro confronto por 2 a 1.

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Mais cedo, às 16h30, o Manchester United encara o West Ham, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Às 17h, o Real Madrid busca recuperação em La Liga e recebe o Getafe. Mais tarde, às 18h, o líder do Campeonato Português, Sporting, visita o Gil Vicente.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h30 - Manchester United x West HamCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN

16h45 - Juventus x Inter de MilãoCopa da ItáliaOnde assistir: DAZN

17h - Real Madrid x GetafeCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil