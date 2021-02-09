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Juventus x Inter de Milão, Manchester United, Real Madrid... saiba onde assistir aos jogos de terça-feira

Além do clássico italiano, que decide um dos finalistas para a Copa da Itália, o Manchester United, Real Madrid e Sporting entram em campo nessa terça-feira...
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Publicado em 

09 fev 2021 às 03:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A terça-feira reserva duelos interessantes pela Europa. Às 16h45, a Juventus de Cristiano Ronaldo recebe a Inter de Milão, de Lukaku, no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A Juve venceu o primeiro confronto por 2 a 1.
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Mais cedo, às 16h30, o Manchester United encara o West Ham, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Às 17h, o Real Madrid busca recuperação em La Liga e recebe o Getafe. Mais tarde, às 18h, o líder do Campeonato Português, Sporting, visita o Gil Vicente.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h30 - Manchester United x West HamCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
16h45 - Juventus x Inter de MilãoCopa da ItáliaOnde assistir: DAZN
17h - Real Madrid x GetafeCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
18h - Gil Vicente x SportingCampeonato PortuguêsOnde assistir: ESPN 2

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