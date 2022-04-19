Juventus x Fiorentina: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

Nesta quarta-feira, Juventus e Fiorentina duelam por uma vaga na final da Copa da Itália. A Velha Senhora tem a vantagem no placar por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 16h.JOGO DE IDANo primeiro duelo da semifinal, a Juventus levou a melhor e venceu por 1 a 0. Apesar do resultado, quem estava melhor em campo era a Fiorentina, que pressionou o tempo todo, mas não conseguiu converter as finalizações em gol. A Velha Senhora abriu o placar somente nos acréscimos da etapa final.