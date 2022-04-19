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Juventus x Fiorentina: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

Com a vantagem no placar, a Velha Senhora recebe a Viola para a disputa por uma vaga na final da competição
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LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 11:29

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 11:29

Nesta quarta-feira, Juventus e Fiorentina duelam por uma vaga na final da Copa da Itália. A Velha Senhora tem a vantagem no placar por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O confronto, no Juventus Stadium, está marcado para às 16h.JOGO DE IDANo primeiro duelo da semifinal, a Juventus levou a melhor e venceu por 1 a 0. Apesar do resultado, quem estava melhor em campo era a Fiorentina, que pressionou o tempo todo, mas não conseguiu converter as finalizações em gol. A Velha Senhora abriu o placar somente nos acréscimos da etapa final.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
FALA, ALLEGRI- Vai ser um jogo difícil, a Fiorentina está em boa forma e acredito que Vincenzo Italiano está confirmando as coisas boas que fez no Spezia. O jogo de amanhã será diferente do jogo de ida - disse o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, sobre a expectativa para o confronto.FICHA TÉCNICAJuventus x Fiorentina
Data e horário: 20/04/2022, às 16hLocal: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini e Pellegrini; Cuadrado, Danilo e Rabiot; Dybala, Vlahovic e Morata.
FIORENTINA (Técnico: Vincenzo Italiano)Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi; Castrovilli, Lucas Torreira e Maleh; Nico González, Arthur Cabral e Ikoné.
Crédito: JuventuseFiorentinadisputamumavaganafinaldaCopadaItália(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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