Juventus x Empoli: onde assistir, horário e escalações do confronto da Serie A

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Neste sábado, a Juventus fará a sua primeira partida após a saída de Cristiano Ronaldo, que assinou com o Manchester United. A 'Velha Senhora' recebe o Empoli no Allianz Stadium, em Turim, às 15:45h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Serie A.

Veja a tabela do ItalianoA Juventus chega no confronto após sofrer uma grande perda para a sua temporada: a saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Ainda assim, Massimiliano Allegri, treinador da equipe, acredita que seu time tem capacidade de manter as forças mesmo sem o craque português.

- Ontem o Cristiano disse-me que não tem intenção de ficar na Juventus e é por isso que ele não será chamado amanhã. Esta manhã ele não treinou e cumprimentou seus companheiros. O Ronaldo fez a sua escolha, as coisas passam na vida - disse o treinador da Juventus.

Contra o Empoli, que perdeu em sua estreia na Serie A desta temporada para a Lazio por 3 a 1, a Juventus busca a sua primeira vitória no campeonato. Contra a Udinese, na primeira rodada, a 'Velha Senhora' ficou apenas no empate pelo placar de 2 a 2.

- Teremos que ser agressivos e dar um bom chute para tentar somar os três pontos. Estamos trabalhando bem e lamentamos não termos vencido em Udine, dois imprevistos ocorreram e não devem mais acontecer. Precisamos melhorar em termos de jogo, na segunda parte cometemos muitos erros de passe. A equipa tem muitos jogadores que têm golos nas pernas, sem (Cristiano) Ronaldo estarão mais distribuídos - disse Allegri.FICHA TÉCNICAJUVENTUS x EMPOLI - Serie A - 2ª rodada

Data e horário: 28/08/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Davide GhersiniAssistentes: Pasquale de Meo e Domenico RoccaOnde assistir: ESPN Brasil e Watch ESPN

JUVENTUS (Treinador: Massimiliano Allegri)Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Chiesa; Dybala e Morata.

Desfalques: Ramsey, Arthur e Kaio Jorge (lesionados)

EMPOLI (Treinador: Aurelio Andreazzoli)Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli e Marchizza; Stulac, Ricci e Haas; Bajrami, Bandinelli e Mancuso.