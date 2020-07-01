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Juventus vence o Genoa e segue na liderança do Campeonato Italiano

Com amplo domínio da partida, Dybala, Cristiano Ronaldo e o brasileiro Douglas Costa marcaram os gols da vitória da Velha Senhora que segue quatro pontos à frente da Lazio...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 21:42

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:42

Crédito: Cristiano Ronaldo volta a marcar pela Juventus, que segue na liderança do Campeonato Italiano (MIGUEL MEDINA / AFP
Nesta terça, a Juventus derrotou o Genoa por 3 a 1 no Luigi Ferraris e segue na liderança do Campeonato Italiano. Os gols da partida foram marcados por Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Pinamonti descontou para os donos da casa. Com o resultado, a Velha Senhora chegou aos 72 pontos e permanece com quatro de diferença para a vice-líder Lazio, que venceu o Torino, fora de casa.
Na próxima rodada, a Juventus tem o clássico contra o Torino, em seu estádio, no sábado, às 12h15 (horário de Brasília). Já o Genoa, por sua vez, pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada caso a Lecce derrote a Sampdoria na quarta. Os donos da casa voltam a campo no domingo, às 14h30 (horário de Brasília), no Friulli, contra a Udinese.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Perin fecha o golApesar da ausência da torcida em virtude da pandemia, o jogo começou quente, com a Juventus tendo o maior volume de futebol ofensivo e criando boas oportunidades de abrir o placar. Aos 11, Bernadeschi aproveitou o erro na saída de bola do Genoa e acertou um forte chute para a defesa de Perin. Um minuto depois foi a vez de Cristiano Ronaldo acertar um belo chute, mas também ser parado pelo goleiro dos donos da casa.
Água mole... pedra dura...O amplo domínio e a diferença entre a qualidade das equipes ficou ainda mais evidente na parte final do primeiro tempo. O Genoa não apresentava qualquer força ofensiva para contra-atacar e a Juventus dominava o jogo. Aos 36, Cuadrado cruzou na área e Rabiot cabeceou em cima do goleiro. Já aos 41, Dyballa deu um lindo passe para Cristiano Ronaldo, que encheu o pé dentro da área, mas novamente foi impedido por Perin, que espalmou para fora do gol.
Tanto bate... até que furaNa segunda etapa, a Juventus continuou dominando as ações, com bom toque de bola e tranquilidade. Aos 4, Dybala fez uma grande jogada, passou por dois marcadores e bateu no canto esquerdo do goleiro para marcar um belo gol e abrir o placar. Seis minutos depois, foi a vez de outro craque aparecer: Cristiano Ronaldo. O português carregou a bola e soltou uma bomba de pé direita, indefensável para o arqueiro do Genoa.
Velha senhora amplia, mas Genoa descontaAos 20, o técnico Maurízio Sarri colocou Douglas Costa em campo no lugar de Bernardeschi. Sete minutos depois, o brasileiro cortou para a esquerda e acertou um belo chute no ângulo direito para ampliar o marcador. Aos 30, o Genoa chutou ao gol da Juventus pela primeira vez na partida com Sanabria. Logo em seguida, Pinamonti recebeu na área após o cruzamento, tirou Cuadrado da jogada e estufou a rede de Szczesny. No entanto, os donos da casa não tiveram mais tempo para reagir e a Juventus sacramentou mais uma vitória no Campeonato Italiano. E MAIS:Lazio vence Torino em mais uma grande atuação de Ciro ImmobileInter de Milão lança primeiro uniforme para a temporada 20/21Hakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogadorApostas: Cotações para duelo do Real Madrid contra o GetafeEm jogo dominante, Manchester United goleia BrightonGalvão Bueno celebra 18 anos do Penta: 'Geração de grandes craques' E MAIS:

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