futebol

Juventus tem plano B caso não feche com Milik: Lacazette, do Arsenal

De acordo com o 'Calciomercato', Velha Senhora sonha com atacante polonês, mas vê o jogador dos Gunners como uma boa opção no mercado para a próxima temporada...
09 jul 2020 às 11:58

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:58

Crédito: Lacazette, do Arsenal, entra no radar da Juventus para próxima temporada (LOUISA GOULIAMAKI / AFP
Apesar da pandemia, a Juventus segue de olho no mercado e já definiu o principal nome para fortalecer sua equipe: o jogador do Napoli, Arkadiusz Milik. No entanto, a negociação é complexa, já que a equipe napolitana não quer reforçar o rival. Com isso, a Velha senhora já tem um plano B, segundo o 'Calciomercato' , trata-se de Alexandre Lacazette, do Arsenal.
De acordo com a publicação, a direção do clube italiano sonha em contar com o atacante polonês para formar um trio com Cristiano Ronaldo e Dybala. Porém, já contactaram os Gunners para monitorar a atual situação do atacante. Outro nome sondado pela Juventus é o de Pierre-Emerick Aubameyang, contudo, a renovação do gabonês com a equipe londrina está mais próxima.
Desde que chegou ao Arsenal em 2017, Lacazette disputou 121 partidas e marcou 46 gols, conquistando apenas o título da Supercopa da Inglaterra em 2017. Além da Juventus, o Atlético de Madrid tenta contratar o atleta e envolver Thomas Partey em uma negociação e a Inter de Milão também já sondou o jogador, de 29 anos.

