Juventus tem interesse na chegada de zagueiro do Chelsea, diz jornal

A Juventus está interessada na contratação de Rudiger, zagueiro do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o "Goal". O defensor tem contrato com os Blues até junho e não pode renovar o contrato do alemão por conta das sanções impostas ao clube de Roman Abramovich.Por conta dessa situação, a Velha Senhora emerge na disputa pelo zagueiro e deve disputar a contratação do jogador de 29 anos com Real Madrid e Bayern de Munique. Além disso, o defensor tem familiaridade com a Itália por ter atuado na Roma antes de rumar para Londres.
> Veja a tabela da Premier League
De acordo com a imprensa inglesa, Rudiger possui um acordo verbal com Thomas Tuchel e com o Chelsea por uma renovação contratual. No entanto, o alemão está pendente da venda dos Blues por parte do empresário russo, que tem sido punido por supostas ligações com Vladimir Putin.
Na atual temporada, o camisa dois tem sido um dos principais nomes do clube londrino. O atleta possui a confiança do comandante alemão e já participou de 43 partidas, além de ter contribuído com três gols e quatro assistências.