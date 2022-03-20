Juventus tem interesse na chegada de zagueiro do Chelsea, diz jornal

A Juventus está interessada na contratação de Rudiger, zagueiro do Chelsea, para a próxima temporada, segundo o "Goal". O defensor tem contrato com os Blues até junho e não pode renovar o contrato do alemão por conta das sanções impostas ao clube de Roman Abramovich.Por conta dessa situação, a Velha Senhora emerge na disputa pelo zagueiro e deve disputar a contratação do jogador de 29 anos com Real Madrid e Bayern de Munique. Além disso, o defensor tem familiaridade com a Itália por ter atuado na Roma antes de rumar para Londres.