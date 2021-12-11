Juventus só empata com o Venezia e deixa escapar chance de encostar nos líderes do Italiano

A Juventus deixou escapar mais uma oportunidade de encostar nos líderes do Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe visitou o modesto Venezia, saiu na frente com Morata, mas acabou levando o empate na etapa final. Com o resultado de 1 a 1, o time de Massimiliano Allegri segue na sexta posição, com 28 pontos, 10 a menos que o líder Milan, que ainda joga na rodada.
O primeiro tempo foi de boas oportunidades para as duas equipes, e apesar do nível técnico menos, o Venezia assustou a Juventus algumas vezes durante os primeiros 45 minutos. Contudo, foi a Velha Senhora que saiu na frente, com Morata, aos 33 minutos. Pellegrini fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante espanhol, que só escorou para o gol.
Contudo, a vantagem da Juventus durou só até os 10 primeiros minutos do segundo tempo. Mattia Aramu recebeu passe de Haps e acertou um lindo chute de fora da área, sem chances de defesa para Szczesny. No restante da etapa final, as duas equipes procuraram o gol, tiveram a chance de balançar as redes, mas pecaram na pontaria e esbarraram na boa partida dos goleiros.