Juventus renova o empréstimo de Morata por mais uma temporada

Crédito: Divulgação / Juventus

A Juventus anunciou nesta terça-feira a renovação do empréstimo do atacante Álvaro Morata, que pertence ao Atlético de Madrid, por mais uma temporada. O jogador chegou ao clube italiano em setembro de 2020 e tinha vínculo até o fim deste mês. O novo acordo será até junho de 2022.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", a Velha Senhora pagou 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões) para renovar a cessão do espanhol de 28 anos. No início da temporada, o clube pagou o mesmo valor pelo empréstimo de um ano.

Ao final da próxima temporada, quando termina o acordo, a Juventus terá a opção de compra de Morata, ainda segundo Fabrizio Romano. O valor estipulado em contrato é de 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 185 milhões na cotação atual.

+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses, Fernandinho perto de renovar… A movimentação dos brasileiros na Europa