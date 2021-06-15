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futebol

Juventus renova o empréstimo de Morata por mais uma temporada

Atacante de 28 anos pertence ao Atlético de Madrid, mas ficará na Velha Senhora por mais um ano. Clube de Turim pagou quase R$ 62 milhões para renovar o empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 17:20

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:20

Crédito: Divulgação / Juventus
A Juventus anunciou nesta terça-feira a renovação do empréstimo do atacante Álvaro Morata, que pertence ao Atlético de Madrid, por mais uma temporada. O jogador chegou ao clube italiano em setembro de 2020 e tinha vínculo até o fim deste mês. O novo acordo será até junho de 2022.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", a Velha Senhora pagou 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões) para renovar a cessão do espanhol de 28 anos. No início da temporada, o clube pagou o mesmo valor pelo empréstimo de um ano.
Ao final da próxima temporada, quando termina o acordo, a Juventus terá a opção de compra de Morata, ainda segundo Fabrizio Romano. O valor estipulado em contrato é de 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 185 milhões na cotação atual.
+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses, Fernandinho perto de renovar… A movimentação dos brasileiros na Europa
Na atual temporada, Morata fez 44 jogos pela Velha Senhora e marcou 20 gols. O camisa 9 ainda deu 12 assistências para seus companheiros. Tais números fizeram de 2020/21 o ano de melhor desempenho do atleta.

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