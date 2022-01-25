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futebol

Juventus realiza proposta gigantesca por atacante da Fiorentina

Dusan Vlahovic é um dos principais centroavantes da Europa e também foi desejado pelo Arsenal. Viola busca repor saída do centroavante com chegada de Arthur Cabral...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 10:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 10:09
A Juventus realizou uma proposta por 75 milhões de euros (R$ 464 milhões) pela contratação do atacante Dusan Vlahovic, da Fiorentina, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Há um acordo verbal entre os dois clubes para que o negócio seja fechado ainda nesta semana.Com isso, a Velha Senhora negocia os termos pessoais de contrato com Vlahovic, como salário, bônus e tempo de contrato. Na atual temporada, o atleta de 21 anos participou de 24 partidas e anotou 20 gols, além de contribuir com cinco assistências.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Por conta da provável saída do sérvio, a Fiorentina também fez uma proposta ao Basel pela contratação do centroavante Arthur Cabral. O brasileiro, que já defendeu as camisas do Ceará e Palmeiras, vive uma ótima fase e já marcou 27 gols na temporada.
A chegada de Vlahovic na Juventus também pode fazer com que Álvaro Morata consiga se transferir para o Barcelona nos últimos dias da janela de transferência. No entanto, o clube catalão deve abrir espaço em sua folha salarial para receber o centroavante.
Crédito: VlahovictempropostaparasetornarjogadordaJuventusnospróximosdias(Foto:VINCENZOPINTO/AFP

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