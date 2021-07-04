Juventus pode renovar contrato de Cristiano Ronaldo por dois anos

Após muitas especulações sobre uma possível saída, Cristiano Ronaldo parece mais próximo da permanência na Juventus. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Jorge Mendes, empresário do craque, trabalha nos bastidores para que o atleta renove com o clube por mais duas temporadas.Com isso, o jogador que tem contrato até 2022 passaria a vestir a camisa da Velha Senhora até 2024. As informações apontam que o português estaria disposto a reduzir o seu salário anual e continuaria tendo as vantagens por pagar pouco imposto devido as leis de tributação italianas para estrangeiros.