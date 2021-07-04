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futebol

Juventus pode renovar contrato de Cristiano Ronaldo por dois anos

Jorge Mendes, empresário do craque português, busca acordo com clube italiano para que atacante permaneça na Velha Senhora até 2024...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 14:03

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 14:03
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após muitas especulações sobre uma possível saída, Cristiano Ronaldo parece mais próximo da permanência na Juventus. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Jorge Mendes, empresário do craque, trabalha nos bastidores para que o atleta renove com o clube por mais duas temporadas.Com isso, o jogador que tem contrato até 2022 passaria a vestir a camisa da Velha Senhora até 2024. As informações apontam que o português estaria disposto a reduzir o seu salário anual e continuaria tendo as vantagens por pagar pouco imposto devido as leis de tributação italianas para estrangeiros.
> Veja a tabela da Eurocopa
O veterano de 36 anos é esperado em Turim após um período de descanso por conta da Eurocopa. No retorno, o craque irá trabalhar sob comando de Massimiliano Allegri em busca da conquista do título de Champions League há anos perseguido pela Juventus.
No entanto, sua permanência depende de alguns fatores do mercado, como a permanência ou não de Mbappé no Paris Saint-Germain. Caso o francês deixe a equipe, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, pensa em Cristiano Ronaldo como substituto.

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