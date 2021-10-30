Juventus perde para o Hellas Verona, cai para nono e chega a três jogos seguidos sem vitória no Italiano

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Crise em Turim? A Juventus perdeu, neste sábado, mais uma partida do Campeonato Italiano. A Velha Senhora foi a Verona e perdeu de 2 a 1 para o Hellas, em partida válida pela 11ª rodada do Scudetto. Os gols foram marcados por Simeone, enquanto McKennie descontou para a Juve, no final da partida. Este é o terceiro jogo seguido sem vitória da Juventus na competição. Antes, empatou com a Internazionale, no último domingo e perdeu para o Sassuolo, na última quarta-feira. Com os resultados da semana, a Juve agora está em nono lugar, foi ultrapassado pelo próprio Hellas Verona. Ambos têm 15 pontos.

Os quatro primeiros são Napoli (28), Milan (28), Internazionale (21) e Roma (19), todos ainda jogam na rodada. Depois, aparecem Atalanta (19) e Lazio (18), que empataram mais cedo, em Bergamo, por 2 a 2. A Fiorentina aparece em sétimo, com 15, e ainda joga na rodada. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOO jogo​A Juventus teve três brasileiros em campo: os laterais Danilo e Alex Sando, além do volante Arthur. O atacante Kaio Jorge não saiu do banco. A Velha Senhora não pôde contar com Chiesa, Ramsey, Moise Kean e De Sciglio, machucados. Já os donos da casa tinham o meia brasileiro Daniel Bessa na reserva, que entrou aos 30 do segundo tempo.

O Verona começou com tudo, enquanto a Juve parecia dormindo. Aos 11, Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético de Madrid, aproveitou um cochilo dos visitantes e abriu o placar. Três minutos depois, ampliou, em chutaço da entrada da área. A Juventus não se intimidou e acordou para a partida, especialmente com Dybala, que teve três grandes chances antes do intervalo. A melhor foi aos 43, quando tabelou com Morata e parou na trave.

Na segunda etapa, enfim, a insistência foi premiada, mas só aos 35, quando McKennie arriscou de fora da área e descontou. Antes disso, a Juventus teve mais posse de bola e mais finalizações, quase todas com Dybala. Apesar dos números, faltou muita competência para a Juve.

Próximos compromissos​Na próxima rodada, a Juventus recebe a Fiorentina, no sábado que vem, dia 6, às 14h. Antes, porém, encara o Zenit, da Rússia, também em Turim, pela quarta rodada da Champions League, na terça-feira, às 17h. Na competição europeia, ao contrário do Italiano, a Juve tem 100% de aproveitamento.