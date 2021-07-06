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futebol

Juventus não pensa em Pjanic e busca fechar chegada de Locatelli

Meio-campista da seleção italiana já acertou os termos pessoais com a Velha Senhora e dirigentes bianconeris devem se encontrar com Sassuolo esta semana...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 10:56

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 10:56
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
A Juventus não apresentou nenhuma proposta por Pjanic e tem como prioridade a contratação de Locatelli, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os dirigentes da Velha Senhora devem se reunir com membros do Sassuolo para definir a possível transferência.O bósnio não faz parte dos planos do Barcelona e o clube ofereceu uma saída para o meio-campista em comum acordo, mas o atleta recusou. O veterano procura explorar as opções que tem no mercado e não tem pressa em deixar a Catalunha.
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Apesar dos rumores sobre um possível retorno, a Velha Senhora não fez nenhum contato por Pjanic nesta janela de transferências. Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham é o principal interessado em contar com os serviços do jogador neste momento.
O foco da Juventus segue sendo a chegada de Locatelli, um dos principais nomes da seleção italiana. Clube e atleta já entraram em acordo em relação aos detalhes do contrato, mas ainda falta uma definição entre os clubes envolvidos.

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