Juventus não pensa em Pjanic e busca fechar chegada de Locatelli

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A Juventus não apresentou nenhuma proposta por Pjanic e tem como prioridade a contratação de Locatelli, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os dirigentes da Velha Senhora devem se reunir com membros do Sassuolo para definir a possível transferência.O bósnio não faz parte dos planos do Barcelona e o clube ofereceu uma saída para o meio-campista em comum acordo, mas o atleta recusou. O veterano procura explorar as opções que tem no mercado e não tem pressa em deixar a Catalunha.

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Apesar dos rumores sobre um possível retorno, a Velha Senhora não fez nenhum contato por Pjanic nesta janela de transferências. Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham é o principal interessado em contar com os serviços do jogador neste momento.