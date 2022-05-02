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futebol

Juventus intensifica busca por meia do Paris Saint-Germain

Leandro Paredes tem contrato com o PSG até 2023 e está na mira da Velha Senhora...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 09:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 09:43
A Juventus intensifica os contatos com o Paris Saint-Germain pela contratação do meia Leandro Paredes, segundo o "Tuttosport". Tanto na Itália quanto na França há grande expectativa para que a negociação seja concluída e que o argentino vá para Turim na próxima temporada.De acordo com as informações, o PSG está cobrando cerca de 20 milhões de euros (R$ 103 milhões) para liberar o atleta. No entanto, o valor é considerado alto, uma vez que o jogador tem contrato com o clube até 2023 e está lesionado desde o início de abril.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além disso, a Velha Senhora precisa entrar em um acordo com Paredes com relação ao salário do meia. Atualmente, o camisa oito recebe cerca de sete milhões de euros (R$ 41 milhões) por temporada, o que não pode ser pago na Itália.
O Paris Saint-Germain busca reformular o elenco para o próximo ano. Além de Paredes, Di María está próximo de deixar o clube. As permanências do técnico Mauricio Pochettino e de Leonardo, diretor de futebol, também são incógnitas.
Crédito: ParedespodedeixaroPSGejogarnaJuventusnapróximatemporada(AFP

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