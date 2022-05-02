Juventus intensifica busca por meia do Paris Saint-Germain

A Juventus intensifica os contatos com o Paris Saint-Germain pela contratação do meia Leandro Paredes, segundo o "Tuttosport". Tanto na Itália quanto na França há grande expectativa para que a negociação seja concluída e que o argentino vá para Turim na próxima temporada.De acordo com as informações, o PSG está cobrando cerca de 20 milhões de euros (R$ 103 milhões) para liberar o atleta. No entanto, o valor é considerado alto, uma vez que o jogador tem contrato com o clube até 2023 e está lesionado desde o início de abril.