Juventus exerce a opção de compra e assina com Weston McKennie

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A Juventus anunciou oficialmente a contratação em definitivo do meia Weston McKennie. O jogador norte-americano estava emprestado ao clube com opção de compra pelo Schalke 04, e a Velha Senhora acertou a contratação do jogador nesta quarta-feira.

Veja a tabela do ItalianoApós 31 partidas, quatro gols e um título da Supercopa da Itália, Weston McKennie foi contratado em definitivo pela Juventus. O meia americano de 22 anos estava emprestado à equipe italiana pelo Schalke 04, e a opção de compra foi exercida nesta quarta-feira.

O anúncio da contratação em definitivo do jogador foi anunciado no site da Juventus, que pagará o valor de 18,5 milhões de euros (R$ 126,8 milhões) para o Schalke 04 em três prestações. A equipe alemã ainda pode receber 6,5 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) caso o meia cumpra objetivos.

O contrato de Weston McKennie com a Juventus tem validade em 30 de junho de 2025. O clube italiano ressalta, em nota publicada no site oficial, que o jogador é o maior artilheiro americano da história do Campeonato Italiano, com quatro gols marcados.