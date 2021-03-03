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futebol

Juventus exerce a opção de compra e assina com Weston McKennie

Jogador norte-americano estava emprestado com opção de compra ao clube italiano pelo Schalke 04, e foi contratado nesta quarta-feira...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 11:25
Crédito: Miguel Medina/AFP
A Juventus anunciou oficialmente a contratação em definitivo do meia Weston McKennie. O jogador norte-americano estava emprestado ao clube com opção de compra pelo Schalke 04, e a Velha Senhora acertou a contratação do jogador nesta quarta-feira.
Veja a tabela do ItalianoApós 31 partidas, quatro gols e um título da Supercopa da Itália, Weston McKennie foi contratado em definitivo pela Juventus. O meia americano de 22 anos estava emprestado à equipe italiana pelo Schalke 04, e a opção de compra foi exercida nesta quarta-feira.
O anúncio da contratação em definitivo do jogador foi anunciado no site da Juventus, que pagará o valor de 18,5 milhões de euros (R$ 126,8 milhões) para o Schalke 04 em três prestações. A equipe alemã ainda pode receber 6,5 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) caso o meia cumpra objetivos.
O contrato de Weston McKennie com a Juventus tem validade em 30 de junho de 2025. O clube italiano ressalta, em nota publicada no site oficial, que o jogador é o maior artilheiro americano da história do Campeonato Italiano, com quatro gols marcados.
A Juventus, atual segunda colocada no Campeonato Italiano com 52 pontos em 25 partidas, enfrenta a Lazio no Allianz Stadium, às 16:45h (de Brasília) deste sábado, em partida válida pela 26ª rodada da Serie A.

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