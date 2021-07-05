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futebol

Juventus espera renovar contrato de Cuadrado após Copa América

Colombiano tem vínculo com a Velha Senhora até 2022, mas é visto como um jogador indispensável no plantel da equipe bianconeri...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 11:56
Crédito: Cuadrado é um dos principais atletas da Juventus (AFP
A Juventus irá buscar a renovação contratual com Cuadrado após a participação do atleta na Copa América, segundo o "Corriere dello Sport". O colombiano possui vínculo com a Velha Senhora até 2022 e a ideia dos italianos é estender o acordo por mais uma temporada.As informações indicam que as condições para o novo termo precisam ser negociadas com os agentes do jogador, mas que a operação não deve encontrar muitas barreiras. O veterano está com 33 anos e segue tendo papel importante no clube.
> Veja a tabela da Copa América
Na última temporada, o polivalente atleta que atua tanto na lateral direita como no setor de meio-campo teve um de seus melhores anos na carreira. Em 30 partidas do Campeonato Italiano, Cuadrado marcou dois gols e distribuiu 11 assistências.
Nesta terça-feira, o jogador irá defender a Colômbia diante da Argentina pela semifinal da Copa América. Mesmo que saia de campo derrotado, o atleta permanece com sua seleção, pois no torneio sul-americano há disputa de terceiro lugar.

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