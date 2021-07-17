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futebol

Juventus espera iniciar contatos por renovação de Cristiano Ronaldo

Velha Senhora busca conseguir acordo com atacante português até 2023, mas veterano terá que sofrer corte salarial em novo contrato...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 14:04
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus irá buscar conversar com Cristiano Ronaldo por uma renovação contratual até 2023, informa o jornalista Nicolo Schira. A expectativa é de que as negociações comecem nas próximas semanas, mas o atacante terá que aceitar sofrer uma redução salarial.No atual acordo, que expira em 2022, o português recebe cerca de 31 milhões de euros (R$ 186 mihões) por temporada. No entanto, o novo acordo que a Velha Senhora deve propor, o veterano passará a ganhar 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) por ano.
Além de Cristiano Ronaldo, a Juventus também procura renovar o contrato de Paulo Dybala. Assim como o português, o argentino também tem apenas mais um ano vinculado ao clube de Turim. Os italianos marcaram um encontro para o final de julho com os empresários do atleta.
Neste momento, a Velha Senhora quer renovar com o atacante até 2025 com salários de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) por temporada além de bônus. O atleta busca se tornar o principal jogador do clube nas próximas temporadas com uma possível saída de Cristiano Ronaldo.

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