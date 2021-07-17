Juventus espera iniciar contatos por renovação de Cristiano Ronaldo

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A Juventus irá buscar conversar com Cristiano Ronaldo por uma renovação contratual até 2023, informa o jornalista Nicolo Schira. A expectativa é de que as negociações comecem nas próximas semanas, mas o atacante terá que aceitar sofrer uma redução salarial.No atual acordo, que expira em 2022, o português recebe cerca de 31 milhões de euros (R$ 186 mihões) por temporada. No entanto, o novo acordo que a Velha Senhora deve propor, o veterano passará a ganhar 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) por ano.

Além de Cristiano Ronaldo, a Juventus também procura renovar o contrato de Paulo Dybala. Assim como o português, o argentino também tem apenas mais um ano vinculado ao clube de Turim. Os italianos marcaram um encontro para o final de julho com os empresários do atleta.