Juventus espera iniciar contatos por renovação de Cristiano Ronaldo

A Juventus irá buscar conversar com Cristiano Ronaldo por uma renovação contratual até 2023, informa o jornalista Nicolo Schira. A expectativa é de que as negociações comecem nas próximas semanas, mas o atacante terá que aceitar sofrer uma redução salarial.No atual acordo, que expira em 2022, o português recebe cerca de 31 milhões de euros (R$ 186 mihões) por temporada. No entanto, o novo acordo que a Velha Senhora deve propor, o veterano passará a ganhar 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) por ano.
Além de Cristiano Ronaldo, a Juventus também procura renovar o contrato de Paulo Dybala. Assim como o português, o argentino também tem apenas mais um ano vinculado ao clube de Turim. Os italianos marcaram um encontro para o final de julho com os empresários do atleta.
Neste momento, a Velha Senhora quer renovar com o atacante até 2025 com salários de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) por temporada além de bônus. O atleta busca se tornar o principal jogador do clube nas próximas temporadas com uma possível saída de Cristiano Ronaldo.