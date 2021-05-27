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Juventus e Allegri possuem acordo, segundo imprensa italiana

Treinador pode voltar a comandar a Velha Senhora após deixar o clube em 2019. Real Madrid e Inter de Milão também estão interessados no comandante...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 08:39

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 08:39
Crédito: AFP
Apesar dos interesses de Real Madrid e Inter de Milão, o técnico Massimiliano Allegri possui acordo para voltar a comandar a Juventus, segundo a imprensa italiana. O treinador deixou a Velha Senhora em 2019 e não obteve mais emprego desde então.As conversas com o presidente Andrea Agnelli estão avançadas e o clube de Turim está disposto a pagar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões) por ano ao veterano. Em caso de vitória do Campeonato Italiano ou Champions League, os valores podem ser ainda maiores.
> Veja a tabela da Eurocopa
Existe a expectativa de que Allegri possa assinar contrato com a Juventus entre esta quinta e sexta-feira. Em cinco anos no clube, o comandante conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano, quatro troféus da Copa da Itália e chegou em duas finais de Champions League.
Durante as últimas semanas, o nome do italiano foi especulado no Real Madrid, mas a indefinição na saída de Zidane, que deixou a equipe merengue nesta quinta-feira, atrapalhou as negociações. Na Inter de Milão, os dirigentes gostariam que Conte permanecesse, mas o técnico decidiu deixar a equipe.

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