Juventus e Allegri possuem acordo, segundo imprensa italiana

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Apesar dos interesses de Real Madrid e Inter de Milão, o técnico Massimiliano Allegri possui acordo para voltar a comandar a Juventus, segundo a imprensa italiana. O treinador deixou a Velha Senhora em 2019 e não obteve mais emprego desde então.As conversas com o presidente Andrea Agnelli estão avançadas e o clube de Turim está disposto a pagar cerca de nove milhões de euros (R$ 58 milhões) por ano ao veterano. Em caso de vitória do Campeonato Italiano ou Champions League, os valores podem ser ainda maiores.

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Existe a expectativa de que Allegri possa assinar contrato com a Juventus entre esta quinta e sexta-feira. Em cinco anos no clube, o comandante conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano, quatro troféus da Copa da Itália e chegou em duas finais de Champions League.