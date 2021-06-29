Juventus diz que libera Cristiano Ronaldo em caso de proposta no valor de R$ 170 milhões

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Após uma temporada decepcionante, a Juventus pode se desfazer do atacante Cristiano Ronaldo para 2021/22. E de acordo com a imprensa italiana, a Velha Senhora já definiu um valor para liberar o camisa 7, que ainda tem mais um ano de contrato em Turim.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a direção da Bianconeri se reunirá com Jorge Mendes, empresário de CR7, para definir as exigências de uma possível transferência. Ainda de acordo com o portal, a Juve venderá o atleta em caso de proposta no valor de 29 milhões de euros (R$ 170 milhões na cotação atual).

Caso Cristiano Ronaldo deixe a Velha Senhora, a Juventus economizará 87 milhões de euros (R$ 512 milhões) entre salário do atleta e abatimentos que o clube ainda deve ao Real Madrid.

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