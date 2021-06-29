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Juventus diz que libera Cristiano Ronaldo em caso de proposta no valor de R$ 170 milhões

Atacante de 36 anos tem mais um ano de contrato com o clube italiano, mas pode deixar a equipe. Empresário do atleta se reunirá com a direção da Velha Senhora em breve...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 16:23
Crédito: AFP
Após uma temporada decepcionante, a Juventus pode se desfazer do atacante Cristiano Ronaldo para 2021/22. E de acordo com a imprensa italiana, a Velha Senhora já definiu um valor para liberar o camisa 7, que ainda tem mais um ano de contrato em Turim.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a direção da Bianconeri se reunirá com Jorge Mendes, empresário de CR7, para definir as exigências de uma possível transferência. Ainda de acordo com o portal, a Juve venderá o atleta em caso de proposta no valor de 29 milhões de euros (R$ 170 milhões na cotação atual).
Caso Cristiano Ronaldo deixe a Velha Senhora, a Juventus economizará 87 milhões de euros (R$ 512 milhões) entre salário do atleta e abatimentos que o clube ainda deve ao Real Madrid.
+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!
Ainda com o futuro indefinido, Cristiano Ronaldo já foi especulado em diversos clubes, como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United. No início do mês, em enquete realizada pelo LANCE!, o PSG foi escolhido como o destino ideal por 45% do público.

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