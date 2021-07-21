Juventus deve renovar contrato de Chiellini por uma temporada

A Juventus deve iniciar os contatos com Chiellini em busca de uma renovação contratual entre o final desta semana e o início da próxima, segundo o "Calciomercato". O veterano está sem clube desde o fim do seu vínculo com a Velha Senhora no último dia 30 de junho.Ambas estão confiantes em um acerto para que o defensor permaneça no clube até 2022 com a opção de estender sua permanência por outro ano. No entanto, o atleta deve ter que passar por uma redução salarial e não deve ganhar os 3,5 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) por temporada que recebia até o mês passado.