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futebol

Juventus deve renovar contrato de Chiellini por uma temporada

Zagueiro italiano está livre no mercado de transferências, mas primeiros contatos por um novo acordo deve acontecer nos próximos dias. Defensor deve ter salário reduzido...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 09:48

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 09:48
Crédito: Gabriel Bouys / AFP
A Juventus deve iniciar os contatos com Chiellini em busca de uma renovação contratual entre o final desta semana e o início da próxima, segundo o "Calciomercato". O veterano está sem clube desde o fim do seu vínculo com a Velha Senhora no último dia 30 de junho.Ambas estão confiantes em um acerto para que o defensor permaneça no clube até 2022 com a opção de estender sua permanência por outro ano. No entanto, o atleta deve ter que passar por uma redução salarial e não deve ganhar os 3,5 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) por temporada que recebia até o mês passado.
Neste momento, Chiellini está aproveitando suas férias ao lado de Bonucci após o título da Eurocopa com a Itália. O jogador é um nome com quem Massimiliano Allegri, técnico bianconeri, gosta de trabalhar e encontrar um denominador comum não deve ser complicado.
Apesar da última temporada ter sido frustrante por conta de algumas lesões musculares, o veterano segue tendo um papel importante como líder do plantel. Além disso, a Juventus não possui a mesma confiança em De Ligt, substituto natural do italiano.

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