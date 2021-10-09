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Juventus deve oferecer proposta contratual por Paul Pogba

Meia francês já possui uma oferta em mãos do Manchester United, enquanto Real Madrid e Paris Saint-Germain podem entrar na briga pelo atleta no próximo ano...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 10:37

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 10:37

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
A Juventus busca a contratação de Paul Pogba na próxima janela de transferências e está disposta a oferecer um contrato no qual o meia irá receber cerca de 10 milhões de libras (R$ 75 milhões) por ano. Atualmente, o jogador ganha 12 milhões de libras (R$ 90 milhões) por temporada.No entanto, caso queira fazer um esforço para repatriar Pogba e levá-lo à Turim, a Velha Senhora deve se desfazer de alguns nomes do atual elenco. As saídas de Aaron Ramsey Rabiot, ambos com contratos até 2023, são indispensáveis.
> Veja a tabela da Premier League
Pogba possui contrato com o Manchester United até o final dessa temporada e ainda não decidiu sobre o seu futuro. O atleta tem uma proposta dos Diabos Vermelhos por uma renovação contratual, mas ainda não assinou o termo e pode deixar o clube inglês sem custos.
Além do Manchester United e Juventus, o nome de Pogba também já foi especulado no Real Madrid e no Paris Saint-Germain. No entanto, o clube espanhol e o francês travam uma batalha por Mbappé e não há informações sobre alguma proposta pelo meia.

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