Juventus deve oferecer proposta contratual por Paul Pogba

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

A Juventus busca a contratação de Paul Pogba na próxima janela de transferências e está disposta a oferecer um contrato no qual o meia irá receber cerca de 10 milhões de libras (R$ 75 milhões) por ano. Atualmente, o jogador ganha 12 milhões de libras (R$ 90 milhões) por temporada.No entanto, caso queira fazer um esforço para repatriar Pogba e levá-lo à Turim, a Velha Senhora deve se desfazer de alguns nomes do atual elenco. As saídas de Aaron Ramsey Rabiot, ambos com contratos até 2023, são indispensáveis.

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Pogba possui contrato com o Manchester United até o final dessa temporada e ainda não decidiu sobre o seu futuro. O atleta tem uma proposta dos Diabos Vermelhos por uma renovação contratual, mas ainda não assinou o termo e pode deixar o clube inglês sem custos.