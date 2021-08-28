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futebol

Juventus define substituto de Cristiano Ronaldo

Moise Kean, revelado na Velha Senhora, volta ao clube italiano após ser pouco aproveitado no Everton, da Inglaterra. Atacante chega por dois anos de empréstimo...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 09:10
Crédito: Moise Kean teve boa temporada emprestado ao Paris Saint-Germain (FRANCK FIFE / AFP
A Juventus definiu Moise Kean como o substituto de Cristiano Ronaldo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O centroavante, que foi revelado na Velha Senhora, chega por empréstimo de dois anos com obrigação de compra em 2023.As informações apontam que a negociação está em fase avançada e o centroavante de 21 anos deve viajar para a Itália e passar pelo reconhecimento médico neste domingo ou na segunda-feira. O atleta tem vontade de retornar ao clube em que apareceu para o futebol.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na última temporada, Kean esteve emprestado pelo Everton ao Paris Saint-Germain e o atleta aproveitou as chances que teve. Em 40 partidas somando Ligue 1, Champions League e Copa da França com o conjunto francês, o italiano marcou 17 gols.
Além de Moise Kean, a Juventus estudou as contratações de Scamacca e Raspadori, ambos os nomes do Sassuolo, mas descartou devido as dificuldades da operação. O nome de Icardi também apareceu nas últimas horas, mas o atleta do Everton é o grande favorito na disputa.

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