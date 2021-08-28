Juventus define substituto de Cristiano Ronaldo

A Juventus definiu Moise Kean como o substituto de Cristiano Ronaldo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O centroavante, que foi revelado na Velha Senhora, chega por empréstimo de dois anos com obrigação de compra em 2023.As informações apontam que a negociação está em fase avançada e o centroavante de 21 anos deve viajar para a Itália e passar pelo reconhecimento médico neste domingo ou na segunda-feira. O atleta tem vontade de retornar ao clube em que apareceu para o futebol.
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Na última temporada, Kean esteve emprestado pelo Everton ao Paris Saint-Germain e o atleta aproveitou as chances que teve. Em 40 partidas somando Ligue 1, Champions League e Copa da França com o conjunto francês, o italiano marcou 17 gols.
Além de Moise Kean, a Juventus estudou as contratações de Scamacca e Raspadori, ambos os nomes do Sassuolo, mas descartou devido as dificuldades da operação. O nome de Icardi também apareceu nas últimas horas, mas o atleta do Everton é o grande favorito na disputa.