Juventus consegue boa vitória contra o Genoa pelo Campeonato Italiano

Crédito: Juventus construiu grande vitória coletiva em casa (MARCO BERTORELLO / AFP

A Juventus conquistou uma boa vitória sobre o Genoa por 3 a 1 pelo Campeonato Italiano. A equipe de Turim teve um início forte de jogo com gols de Kulusevski e Morata, sofreu susto no início da segunda etapa, mas McKenie definiu o placar e o time segue na cola do Milan pela vice-liderança do Calcio.INÍCIO FORTELogo aos quatro minutos, Cuadrado fez linda jogada pela direita, driblou o defensor do Genoa e tocou para Kulusevski finalizar colocado e abrir o placar para a Juventus. Aos 22, a defesa da equipe visitante fez um recuo de bola ruim, Chiesa avançou, finalizou cruzado para defesa de Perin, Cristiano Ronaldo pegou o rebote, mas mandou na trave e Morata chegou concluindo para o gol.

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LÁ E CÁA Velha Senhora seguiu impondo seu ritmo de jogo e aos 35 minutos Rabiot recebeu passe de frente para o gol dentro da área e finalizou para excelente defesa do goleiro adversário. O Genoa começou a se soltar no final da primeira etapa e Scamacca teve a principal chance na primeira etapa para o time visitante ao se livrar da marcação e finalizar para ótima intervenção de Sczesny.