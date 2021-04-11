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futebol

Juventus consegue boa vitória contra o Genoa pelo Campeonato Italiano

Equipe de Andrea Pirlo teve um início de jogo muito forte, sofreu susto no começo do segundo tempo, mas conseguiu vencer após substituções...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 11:51
Crédito: Juventus construiu grande vitória coletiva em casa (MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus conquistou uma boa vitória sobre o Genoa por 3 a 1 pelo Campeonato Italiano. A equipe de Turim teve um início forte de jogo com gols de Kulusevski e Morata, sofreu susto no início da segunda etapa, mas McKenie definiu o placar e o time segue na cola do Milan pela vice-liderança do Calcio.INÍCIO FORTELogo aos quatro minutos, Cuadrado fez linda jogada pela direita, driblou o defensor do Genoa e tocou para Kulusevski finalizar colocado e abrir o placar para a Juventus. Aos 22, a defesa da equipe visitante fez um recuo de bola ruim, Chiesa avançou, finalizou cruzado para defesa de Perin, Cristiano Ronaldo pegou o rebote, mas mandou na trave e Morata chegou concluindo para o gol.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
LÁ E CÁA Velha Senhora seguiu impondo seu ritmo de jogo e aos 35 minutos Rabiot recebeu passe de frente para o gol dentro da área e finalizou para excelente defesa do goleiro adversário. O Genoa começou a se soltar no final da primeira etapa e Scamacca teve a principal chance na primeira etapa para o time visitante ao se livrar da marcação e finalizar para ótima intervenção de Sczesny.
SUSTO E REAÇÃONo início da segunda etapa, Scamacca teve nova chance e dessa vez não desperdiçou. O centroavante do Genoa aproveitou o escanteio e diminuiu o placar de cabeça. O time visitante teve chance de empatar, mas Pjaca perdeu grande chance finalizando sem marcação pela linha de fundo. Após Pirlo mexer na equipe, Weston Mckenie recebeu grande passe de Danilo e tocou na saída de Perin para deixar sua marca.

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